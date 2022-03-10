أوكرانيا تطالب مجددا روسيا بسحب قواتها من المحطات النووية لتجنب حدوث كارثة بأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا دعوة روسيا لسحب قواتها من محطتي تشرنوبيل و زابوريجيا للطاقة النووية، وذلك في لقاء جمعه الخميس في انطاليا (تركيا)، على هامش الاجتماع مع نظيره سيرغي لافروف، بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ماريانو غروسي.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني في تغريدة على منصة (تويتر) “التقيت في أنطاليا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة سبل ضمان سلامة وأمن المنشآت النووية في أوكرانيا وسط الغزو الروسي”. وقال “أنا أصر: على روسيا أن تسحب فوراً قواتها من تشرنوبيل وزابوريجيا لتفادي وقوع كارثة في أوروبا”.

وكانت بيلاروسيا قد أعلنت ضمان إمداد محطة تشرنوبل قرب الحدود بالطاقة الكهربائية إثر انقطاعها عنها أمس وبروز مخاوف من أن يتسبب ذلك في حدوث تسرب إشعاعي بالمحطة.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أشار في بيان نهاية الأسبوع الماضي إلى أن السلطات الأوكرانية أبلغته أنه رغم استمرار الموظفين النظاميين في تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية، فإن أي إجراء لإدارة المحطة – بما في ذلك التدابير المتعلقة بالتشغيل التقني لوحدات المفاعلات الست- تتطلب موافقة مسبقة من القائد الروسي للقوات الروسية التي سيطرت على الموقع.