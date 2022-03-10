سيناتورة إيطالية: على الاتحاد الأوروبي فتح مظلة مالية جديدة لاستيعاب صدمة العقوبات الروسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت سيناتورة إيطالية، أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يعمد إلى فتح مظلة مالية جديدة لاستيعاب صدمة العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي على خلفية الحرب مع أوكرانيا.

وقالت رئيسة كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) بمجلس الشيوخ، آنّا ماريا بيرنيني، في تصريحات متلفزة الخميس، إن “العقوبات الاقتصادية سيف ذو حدين، فهي تؤذي كلاً من الخاضعين لها وكذلك أولئك الذين يفرضونها أيضاً”.

وأوضحت أنه “بالدرجة التي تعاني بها إيطاليا من العواقب الاقتصادية المترتبة بالفعل على الفشل بتحقيق الاستقرار في ظل التعافي الهش بعد وباء كوفيد 19، فإيطاليا نفسها في حالة حرب”، ومع ذلك، “فإن العقوبات هي الطريقة الوحيدة للحيلولة دون تصعيد الصراع”.

وذكرت القيادية في حزب (فورتسا ايتاليا)، أن “الأمر متروك الآن للاتحاد الأوروبي لفتح مظلة مالية كبيرة أخرى لحماية العائلات والشركات من آثار هذه الأزمة الجديدة وصون مَحافظنا الاستثمارية”.

وخلصت بيرنيني الى القول، إن زعيم حزبها سيلفيو “برلسكوني يسعى إلى هذا الأمر في هذه الساعات، لكي تكون أوروبا متحدة لامتصاص الصدمة التي تسببها العقوبات الضرورية بالفعل، والتي بدأت تخلق زيادات كبيرة في أسعار المواد الخام”.