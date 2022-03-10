ميلوني تنتقد “فشل” أوروبا في تجنب الصراع الروسي-الاوكراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقدت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض، جورجا ميلوني “فشل” دبلوماسية الاتحاد الأوروبي في تجنب الحرب الروسية على أوكرانيا وما وصفته بـ”ضعف” دور حكومة ماريو دراغي على الساحة الدولية بشأن الازمة.

وقالت ميلوني، في مقابلة نشرها الموقع الالكتروني لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الخميس “أوروبا لم يكن لها أي تأثير على الإطلاق ودورها كان باهتا خلال المرحلة التي كان من الممكن فيها تجنب الصراع. انها تحاول الآن استعادة توحيد الصف، ولكن بعد فوات الأوان”.

وأشارت ميلوني إلى أن الاتحاد الاوروبي “يتحرك دائمًا عندما يكون على شفا حفرة من الهاوية … كما حدث بشأن الجائحة والطاقة”.

وعلى المستوى الوطني، قالت ميلوني “لا أعتقد أن الحكومة فعلت الكثير فيما يتعلق بالمركزية الدبلوماسية. ما زلت أرى محادثات يتم استبعاد الحكومة منها بشكل منهجي”، وذلك على الرغم من “السلطة المعترف بها والمثنى عليها لشخصية رئيس الوزراء ماريو دراغي،

ومع ذلك قالت السياسية اليمينية إنها تؤكد “الدعم الكامل” لعمل الحكومة بشأن الأزمة الأوكرانية. وأضافت “حزب (إخوة إيطاليا) لم يكن لديه أي شكوك في أن إيطاليا هي جزء ويجب أن تظل جزءًا من كتلة الحلف الأطلسي. وهذا لم يمنعنا في الماضي من انتقاد بعض خيارات الحلفاء لأن الأصدقاء الحقيقيين هم من يخبرونك عندما تكون مخطئًا”.