أنباء عن جهود وساطة في موسكو للمستشار الألماني الاسبق شرودر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- كشفت النسخة الأوروبية لموقع (بوليتيكو) الاخباري الأمريكي عن زيارة المستشار الألماني الاسبق غيرهارد شرودر لموسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس.

وأشارت نقلا عن “مطلعين” على الامر إلى أن الزيارة تأتي في إطار جهود وساطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونوهت (بوليتيكو) بأن المستشار الألماني الأسبق قد تعرض لانتقادات شديدة في الداخل والخارج لرفضه قطع علاقاته الوثيقة مع موسكو في أعقاب غزو بوتين لأوكرانيا. كما أن العديد من موظفي مكتبه استقالوا الأسبوع الماضي بعد أن أصر على الاحتفاظ بمنصبه الاستشاري الرفيع مع عملاقي الطاقة (روسنفت) و(غازبروم) المرتبطين بالكرملين.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، المنشق عن الحزب الديمقراطي، ماتيو رينزي قد اقترح تعيين المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل مبعوثة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.