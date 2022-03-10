دراغي: الموقف الإيطالي-الفرنسي يتوافق مع الأوروبي بشأن حرب روسيا على أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس- أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي على توافق الموقف الإيطالي-الفرنسي مع الموقف الأوروبي بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرا في تصريح للصحفيين قبل انطلاق القمة الأوروبية إلى أنه أجرى “لقاءا مطولا” مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وردا على سؤال حول تداعيات الحرب على الاقتصاد، قال دراغي “اقتصادنا ليس في حالة ركود، إنه مستمر في النمو، الذي تباطأ قليلا مؤخرا. ما نحتاج إلى القيام به هو معالجة هذه الاختناقات على الفور. هذا النقص في المواد الخام”.

وشدد دراغي على أن “دعم الاقتصاد الأوروبي والإيطالي يتطلب استجابة أوروبية وإيطالية”، مضيفا “يجب أن ندعم القوة الشرائية للأسر بنفس الاقتناع والسرعة التي دعمنا بها الاستجابة لحرب روسيا“.

وبشأن الحرب، قال دراغي “لقد طلبنا من الرئيس بوتين عدة مرات سويًا وقف الأعمال العدائية ولا سيما قصف المدنيين وسنستمر في ذلك”.