إيطاليا: 136 وفاة جديدة بسبب كورونا و54 ألف و230 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الخميس (10 آذار/مارس) تسبب الفيروس في وفاة 136 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، وتسجيل 54 ألفا و230 إصابة جديدة، بينما تراجعت لأول مرة منذ شهرين الحالات الإيجابية إلى دون المليون شخص (على وجه التحديد 971 ألفا و155)

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 48 ألفا و483 إصابة والوفيات 156 وفاة.

عدد الأسرة المشغولة بوحدات العناية الفائقة بالمستشفيات تراجع مجددا ليبلغ اليوم 545 سريرا، بعد أن غادرها 18 مريضا.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم أصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 13 مليون 214 ألفا و498، ساهم الوباء في وفاة 156 ألفا و493 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 12 مليون و86 ألفا و850 بزيادة بين أمس واليوم تقدر بـ 85 ألفا و787.