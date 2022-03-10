لقاء ثلاثي في انطاليا بين وزراء خارجية إيطاليا وتركيا وقطر حول أزمة أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر متابعة للمنتدى الدبلوماسي في تركيا، بأن اجتماعا ثلاثيا انعقد في مدينة انطاليا بين وزراء خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، وتركيا مولود جاويش أوغلو، وقطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تمحور حول الحرب الروسية على أوكرانيا.