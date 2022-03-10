لقاء ثلاثي في انطاليا بين وزراء خارجية إيطاليا وتركيا وقطر حول أزمة أوكرانيا

روما- أفادت مصادر متابعة للمنتدى الدبلوماسي في تركيا، بأن اجتماعا ثلاثيا انعقد في مدينة انطاليا بين وزراء خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، وتركيا مولود جاويش أوغلو، وقطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تمحور حول الحرب الروسية على أوكرانيا.
فيديو
مدير متحف الرياض: تعاوننا الثقافي وإيطاليا يتجاوز الثلاثين عاماً
آكي تلتقي رئيس مركز الرافدين للحوار، زيد الطالقاني
سفير مصر لدى روما: شركات إيطالية كثيرة تريد الإستثمار في بلادنا
آكي تستضيف المستشار الأول للسفير العراقي لدى روما، محسن السامرائي
وزير الخارجية المصري: مؤتمر الأونروا ناجح من ناحية الدعم الدولي للمنظمة
آكي تستضيف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري عبد المنعم البنا
آكي تلتقي وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل
مسؤول سياحي سوري: نود إبراز حجم دمار مواقعنا الأثرية والثقافية
عمدة طرابلس الغرب السابق: لا وجود لداعش في العاصمة
مقابلة مع سفير جمهورية العراق لدى الجمهورية الايطالية، أحمد بامرني