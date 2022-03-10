دي مايو يلتقي اوغلو ويجدد الالتزام من أجل التوصل لوقف إطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن الوزير لويجي دي مايو التقى اليوم الخميس في انطاليا نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وأعادت الوزارة نشر تغريدة لرئيس الدبلوماسية الإيطالية على منصة (تويتر) أكد عبرها “الالتزام بالعمل بطريقة منسقة وموحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يسمح بإنقاذ الشعب الأوكراني”.

كما أشار إلى أنه كرر “الإدانة الشديدة للعدوان العسكري الروسي على أوكرانيا”.

وكانت مصادر متابعة للمنتدى الدبلوماسي التركي قد أفادت بأن اجتماعا ثلاثيا جرى الخميس بين وزراء خارجية إيطاليا وتركيا وقطر.

وكان أوغلو قد شارك في اجتماع ثلاثي جمع في وقت سابق وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا.