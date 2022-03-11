السفير الامريكي لدى ليبيا يتواصل مع الدبيبة وباشاغا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السفارة الامريكية لدى ليبيا أن السفير ريتشارد نورلاند تواصل مساء أمس الخميس مع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المنتخبة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وسط مخاوف من تفجر صراع عسكري في العاصمة طرابلس. بين الاطراف المؤيدة للحكومتين المتنازعتين على السلطة.

ونقلت السفارة عن السفير نورلاند في تغريدة: “في اتصال مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الليلة، أعربت عن تقديري لالتزامه بحماية الأرواح وكذلك لاستعداده للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي.” وأضاف الدبلوماسي الامريكي “تحدثت الليلة مع رئيس الوزراء المكلّف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا وأشدت باستعداده لتهدئة التوترات اليوم والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي من خلال المفاوضات وليس القوة”.

وأضاف نورلاند مشددا على أنه “لا يمكن الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها إلا من خلال الحوار واحترام حق حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت في وقت سابق يوم أمس الخميس أنها “نراقب عن كثب وبقلق التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات ارتال كبيرة للمجموعات المسلحة مما أدى إلى زيادة التوتر في طرابلس وما حولها”، مشددة على “أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد”.

وقالت البعثة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنها “تدعو جميع الأطراف للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة، فيما تحث كل الأطراف على التعاون مع المستشارة الخاصة للأمين العام في مساعيها الحميدة للتوصل إلى سبيل للخروج من الانسداد السياسي الراهن عبر التفاوض”.