قمة فرساي تؤكد انتماء أوكرانيا لـ”العائلة الاوروبية” وتطالب روسيا بسحب قواتها بدون شروط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد بيان القمة الأوروبية في فرساي على أن أوكرانيا تنتمي إلى “العائلة الأوروبية”، مطالبا المفوضية (الجهاز التفيذي الاوروبي) بتقديم رأيها بشأن طلب الانضمام الى التكتل الموحد المقدم من كييف، كما أعلن قادة أوروبا أنهم سيعملون في الغضون على “تقوية روابطنا وتعميق شراكتنا لدعم أوكرانيا في متابعة مسارها الأوروبي”.

وأضاف البيان “نطالب روسيا بوقف عملها العسكري وسحب جميع القوات والمعدات العسكرية من كامل أراضي أوكرانيا على الفور ودون قيد أو شرط، والاحترام الكامل لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها داخل حدودها المعترف بها دوليًا”.

كما شدد بيان القمة الأوروبية على “إن العدوان العسكري الروسي غير المبرر وغير المستفز ضد أوكرانيا ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويقوض الأمن والاستقرار في أوروبا والعالم ويلحق معاناة يعجز عنها الوصف بالسكان الأوكرانيين”، وقال البيان إن “روسيا وشريكتها بيلاروسيا تتحملان المسؤولية الكاملة عن هذه الحرب العدوانية وسيُحاسب المسؤولون عنها على جرائمهم ، بما في ذلك الاستهداف العشوائي للمدنيين والأهداف المدنية”، مرحبا في هذا الصدد “بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق”.

كما طالب قادة الاتحاد الاوروبي بـ “ضمان سلامة وأمن المنشآت النووية الأوكرانية على الفور بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. نطالب روسيا بوقف عملها العسكري وسحب جميع القوات والمعدات العسكرية من كامل أراضي أوكرانيا على الفور ودون قيد أو شرط، والاحترام الكامل لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

وجدد قادة التكتل الموحد “التصميم على زيادة الضغط على روسيا وبيلاروسيا”، وقالوا “لقد اعتمدنا عقوبات ضخمة وما زلنا مستعدين للتحرك بسرعة لفرض المزيد من العقوبات”.