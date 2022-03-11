دي مايو: تنسيق بين ايطاليا وتركيا للتوصل لهدنة انسانية باوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو عن تنسيق بين روما وأنقرة من أجل “التوصل إلى هدنة إنسانية في أوكرانيا”، وذلك في أعقاب لقاء جمعه مساء أمس الخميس بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي

واضاف دي مايو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما “التقينا معًا الزميل القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني”، وهو اللقاء الثاني مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، في غضون “أيام قليلة”، في اشارة إلى زيارته للدوحة رفقة الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي.

وعلى صعيد الحرب الروسية على أوكرانيا، تحدث دي مايو عن “اخبار مفجعة”، مشيرا إلى أنه “وفقًا للسلطات الأوكرانية، تم جمع 1207 جثة من الشوارع في ماريوبول في الأيام القليلة الماضية وتوفي 71 طفلاً في أوكرانيا منذ بداية الحرب. منظمة الصحة العالمية تتحدث عن 24 هجوماً على المرافق الصحية الأوكرانية منذ 24 شباط/فبراير”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الايطالية على “مواصلة العمل بالتنسيق الوثيق مع جميع الجهات الدولية الفاعلة لتحقيق وقف إطلاق النار”. يمكننا التراجع.

والتقى دي مايو صباح الجمعة كلا من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير.

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