رئيس ليتوانيا: كان يمكن فعل المزيد بشأن عضوية أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس- رأى رئيس جمهورية ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا أنه كان بوسع قمة فرساي الاوروبية “عمل المزيد” بشأن انضمام أوكرانيا للتكتل الاوروبي الموحد، في اشارة الى بيان القمة بهذا الصدد.

وقال للصحفيين، دخوله قصر فرساي الجمعة في اليوم الثاني للمجلس الأوروبي غير الرسمي تحت الرئاسة الفرنسية، “أود وضعها دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الآن”، ولكن “عتقد أننا سنعود إلى ذلك لاحقًا”.

وأشار ناوسيدا الى أن بعض القادة يتخوفون من مواجهة مشاكل على المستوى “الداخلي” في حالة تسريع عملية انضمام كييف الى الاتحاد الاوروبي، معربا عن “شيء من خيبة الأمل”، إلا أنه قال “لكننا نتحرك إلى الأمام لا إلى الوراء”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أبدى شكوكا بشأن إمكانية ضم دولة “في حالة حرب” للاتحاد الأوروبي.