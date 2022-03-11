رئيس المجلس الاوروبي: رأي المفوضية بشأن عضوية أوكرانيا سيكون سريعًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس- أشار رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل إلى أنه، بناء على إعلان قمة فرساي “سيتعين على المفوضية (الجهاز التنفيذي الاوروبي) التعبير عن رأيها بسرعة كبيرة” بشأن طلب أوكرانيا الانضمام إلى التكتل الموحد.

ونوه ميشيل، في تصريح للصحفيين قبل انطلاق اليوم الثاني للقمة غير الرسمية بفرنسا، الرئيس الدوري للاتحاد الاوروبي، بأن أوروبا تعلم أن أوكرانيا “تحارب من أجل بقائها ولكن أيضًا من أجل القيم الأوروبية”.

وكان بيان القمة (اعلان فرساي) قد شدد على انتماء اوكرانيا الى “العائلة الاوروبية”،مطالبا المفوضية النظر في طلب الانضمام المقدم من كييف.

وفي سياق متصل، اعلن الممثل الاعلى للسياسة الخارجية الاوروبية، جوزيب بوريل، “زيادة مساهمتنا بمبلغ 500 مليون يورو أخرى في الدعم العسكري لأوكرانيا”.

وقال للصحفيين: “بالأمس اقترحت هذا على القادة (الأوروبيين). وسيضاعف مرفق السلام الأوروبي دعمه بمبلغ إضافي قدره 500 مليون يورو”.