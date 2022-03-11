بوريل: مفاوضات فيينا بحاجة إلى وقفة بسبب عوامل خارجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل عن “الحاجة إلى وقفة” لمفاوضات فيينا الخاصة بإعادة إحياء الاتفاق حول النووي الايراني، التي دخلت في جولتها الثامنة، بسبب “عوامل خارجية”، في اشارة إلى الحرب الروسية على اوكرانيا.

وأكد بوريل في تغريدة الجمعة على منصة (تويتر) على “النص النهائي جاهز بشكل أساسي وهو مطروح على الطاولة”.

وأردف “بصفتي المنسق، سأستمر مع فريقي في التواصل مع جميع المشاركين في المفاوضات والولايات المتحدة للتغلب على الوضع الحالي وإتمام الاتفاقية”.

وكانت وكالة الانباء الايرانية الرسمية قد أفادت في وقت سابق بأن الوفد الايراني ينتظر الرد الامريكي على مطالبه.