رئيس النواب الإيطالي: عمل استثنائي لإيطاليا وأوروبا مع اللاجئين الأوكرانيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي ـ أثنى رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، على حقيقة، أن “إيطاليا وأوروبا تقومان بعمل استثنائي فيما يتعلق باستقبال اللاجئين القادمين من أوكرانيا، والذي سيكون أكبر وأكثف في الأيام المقبلة”.

وأضاف فيكو في تصريحات من مدينة نابولي (مقاطعة كامبانيا ـ جنوب) الجمعة، أنه “قبل كل شيء، يقدم الإيطاليون دليلاً على حسن ضيافة استثنائي”، كما “تقدم مدينتي أيضًا دليلًا استثنائيًا على ذلك”، حيث “يجب أن تكون أكثر أهمية وتنظيمًا دائماً”.

وفي حديثه عن الطاقة، قال رئيس مجلس النواب: “نحن نعلم أنه يتعين علينا أن نبني، كما سبق وفعلنا، خطة وطنية وأوروبية للطاقة، وفكرة صندوق يخصص لهذا المجال، على غرار صندوق الإنعاش، وهو أمر أساسي بلا شك”.

وخلص فيكو الى القول، إن “خطة الطاقة الأوروبية الكبرى هي شيء يجب أن يخرجنا من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وفي الوقت نفسه أن نكون قادرين على تلبية احتياجات الحاضر، لأن هذا هو الواقع”.