أساقفة أوروبا يحثون بطريرك موسكو على التدخل لإنهاء الصراع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا أساقفة أوروبا، بطريرك موسكو وسائر روسيا، كيريل، على التدخل لدى السلطات الروسية لإنهاء الصراع.

ووجه رئيس لجنة مجالس أساقفة المجموعة الأوروبية الكاردينال جان كلود هولريتش رسالة إلى البطريرك كيريل طالبا منه أن يكون “ناقلاً للرجاء وأن يطلب من السلطات الروسية أن توقف العمليات العدائية ضد أوكرانيا، تبحث عن حلول دبلوماسية للخلافات القائمة وتعمل على فتح ممرات إنسانية أمام النازحين، الساعين إلى ترك الأراضي الأوكرانية”.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فمما لا شك فيه أن رسالة الكاردينال هولريتش إلى رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية نبعت من الألم العميق الذي يعتصر قلبه، وشاء نيافته أن يخاطب البطريرك كيريل “بروح من الأخوة” حاثا إياه على توجيه نداء عاجل إلى السلطات الروسية كيما تضع حداً للهجمات ضد الشعب الأوكراني، وتبدي حسن نية في البحث عن حلول دبلوماسية للنزاع.

ودعا الكاردينال إلى “حلول ترتكز إلى الحوار والتعقل وتحترم القانون الدولي، بالإضافة إلى العمل على فتح ممرات إنسانية آمنة أمام النازحين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين بدون أي قيد أو شرط”.

وتحدث الكاردينال هولريتش في الرسالة عن “الألم” الذي يشعر به، لافتا إلى “النتائج المأساوية” لما سماه بـ”جنون الحرب في أوكرانيا”، وكتب أنه “يوجد آلاف الأشخاص، من العسكريين والمدنيين، فقدوا أرواحهم، بالإضافة إلى أكثر من مليون شخص باتوا مهجرين أو نزحوا عن بلادهم، والنسبة الأكبر من هؤلاء هي من النساء والأطفال”.

وأكد نيافته أنه “إزاء الجهود الدبلوماسية التي لم تؤد إلى نتيجة والهجمات العنيفة، ثمة مخاوف من اندلاع حرب على نطاق واسع في أوروبا أو حتى في العالم كله، ما سيحمل انعكاسات كارثية”. ولفت إلى أنه “في هذه اللحظات المظلمة بالنسبة للبشرية، والمرفقة بمشاعر اليأس والخوف، يوجه كثير من الأشخاص أنظارهم نحو البطريرك كيريل، ويرون فيه رجلاً قادراً على حمل مؤشرات للرجاء بغية التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع المسلح”.

وذكر الكاردينال جان كلود هولريتش بـ”الإعلان المشترك الذي صدر عن البابا فرنسيس والبطريرك كيريل عام ٢٠١٦، بشأن العمليات العدائية في أوكرانيا، والتي خلّفت الضحايا، تسببت بجراح وولدت أزمة اقتصادية وإنسانية خطيرة”.

وكتب نيافته أن “الرجلين طالبا بالعمل من أجل بناء السلام، وبإرساء أسس التضامن الاجتماعي”. كما ذكّر أيضا بـ”الكلمات التي وجهها البطريرك كيريل نفسه إلى السفير البابوي لدى الفدرالية الروسية، عندما أكد أن الكنيسة قادرة على أن تكون قوة تحقق السلام”.

وأشار نيافته إلى أن “هذه الكلمات تكتسب أهمية أكبر، في زمن الصوم الذي نعيشه اليوم، والذي يرفع فيه المؤمنون صلواتهم إلى الله، وهو إله السلام لا إله الحرب”. واختتم مشددا على “ضرورة بذل ما بوسعنا للإسهام بإنهاء هذه الحرب العبثية، ولكي يعود السلام والمصالحة مجددا إلى ربوع القارة الأوروبية”.