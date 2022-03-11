دراغي: قد تدفع العقوبات على روسيا أوروبا نحو خطر الحمائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فرساي – حذّر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، من أن “الوضع في أوروبا الناجم عن تداعيات جائحة كوفيد 19 على سلاسل الإنتاج وتأثيرات الحرب الروسية ضد أوكرانيا على أسعار الطاقة، قد يتمكن من كسر النظام الاقتصادي الأوروبي، مما يؤدي بنا إلى الحمائية”.

وفي مؤتمر صحفي عقده لدى اختتام أعمال المجلس الأوروبي في فرساي (فرنسا) الجمعة، قال دراغي، إن “العقوبات التي تم تبنيها ضد موسكو، ثقيلة للغاية”، وأن “من المدهش أنه تم تبنيها دون تردد”، مبيناً أن “هذه هي التدابير يمكن أن تصبح أثقل”، لكن من الضروري “إدراك أن لها تأثيرًا على القوة الشرائية للأسر والشركات، على القدرة التنافسية، بل والإنتاج أيضاً، الذي اضطرت إلى تعليقه بعض شركات قطاعات الصلب، الورق والسيراميك”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن “البعض اتخذوا هذا القرار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وشدتها الكثيفة لاستهلاكها، والبعض الآخر بسبب عدم توفر مواد أولية، مثل الطين لقطاع السيراميك أو خردة الحديد للصلب”.

وتابع دراغي: “نحن ننتج خردة الحديد، لكن من ينتجها يبيعها إلى تركيا والصين، لقاء أجور أعلى”. واختتم بالقول إنه “في مثل هذه الحالة، يكون إغراء اللجوء إلى التدابير الحمائية قاب قوسين أو أدنى، إذا لم يتم التعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح”.