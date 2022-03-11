إيطاليا: الظرف الراهن يتطلب استجابات من الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فرساي – أكدت إيطاليا على لسان رئيس وزرائها ماريو دراغي، أن الظرف الراهن يفرض على الاتحاد الأوروبي تقديم إجابات.

وفي مؤتمر صحفي عقده لدى اختتام أعمال المجلس الأوروبي في فرساي (فرنسا) الجمعة، قال دراغي، إنه “إزاء حالة عدم اليقين الكبيرة التي سببتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا، يجب تقديم استجابة سياسة للميزانية”، فـ”إذا كان الاقتصاد سيضعف، ستكون هناك حاجة عندئذ لاستجابة مقنعة لسياسة الميزانية”، والتي “لا يمكن أن تسدها ميزانيات وطنية، بل يجب أن تكون تلك الأوروبية”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه “كذلك لأن البديل بسيط: ففي حالة عدم وجود إجابة مشتركة، لا تتحقق أهداف الدفاع بكل بساطة”. وأردف: “إنها لحظة عدم يقين كبير، ولا يمكن القول إن الاقتصاد يسير بشكل سيئ، فأوروبا مستمرة بالنمو”، غير أن “الاحتياجات المالية للاتحاد الأوروبي لتلبية أهداف سياسة المناخ، الدفاع والطاقة كبيرة جدًا”.

وذكر دراغي، أنه “وفقًا لحسابات المفوضية، بافتراض أن الفجوة التي نريد سدها في ميزانية الدفاع تبلغ 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وهي تلك التي تفصلنا عن نسبة 2٪ التي قررها الناتو، فإن المتطلبات المالية تتراوح بين 1.5 إلى 2 تريليون يورو في السنوات الخمس أو الست المقبلة”.