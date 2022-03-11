إيطاليا: 53127 إصابة بكوفيد و156 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 53,127 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم أيضًا تسجيل 156 حالة وفاة أخرى، وبذلك يصل العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية الوباء إلى 156,649”.

ولفتت النشرة إلى أن “في الـ24 ساعة الماضية تم إجراء 425,638 تحليل كشف عن العدوى بنوعيه الجزيئي والمستضدي”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 12.5٪”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “أعداد الحالات تتناقص في أقسام العناية المركزة، حيث انخفض عدد المرضى فيها بمقدار 18 حالة مقارنة بالأمس”، ليبقى “هناك 527 مريضًا فيها”، أما بالنسبة لمن “تم نقلهم إلى المستشفى لظهور الأعراض عليهم، فهم أقل بفارق 140 من يوم أمس”، وأن “العدد الإجمالي في الأجنحة الخاصة بكوفيد يبلغ 8274 حالة”.

وخلص التقرير الصحي الى القول، إنه “تماثل للشفاء في المجموع 12,135,331 شخصاً (بزيادة بـ48,481 منذ الأمس)، في حين بلغ عدد الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى، 976,479 (بزيادة بمجموع 5324 منذ أمس)”، وأنه “منذ بداية حالة الطوارئ، أصيب 13,268,459 شخصًا بوباء كوفيد 19”.