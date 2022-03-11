إيطاليا: وصول 29 مهاجراً إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول 29 مهاجرا في مجموعتين إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية اليوم، بعد عدة أيام من توقف تدفقات الهجرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “المجموعة الأولى المكونة من 14 شخصًا، من بينهم امرأتان والعديد من القصر، تمكنت من الوصول إلى الجزيرة بشكل مباشر”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “المجموعة الثانية المؤلفة من 15 مهاجراً، جميعهم من الرجال التونسيين، تم اعتراضها في المياه قبالة الجزيرة الصقلية”.

وخلصت المصادر الى القول، إن “جميع المهاجرين، بعد إجراء الفرز الصحي الأولي عليهم، تم ترتيب نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”.