رئيس لجنة الأمن البرلمانية الإيطالية: خطر الأسلحة الكيميائية بالحرب الأوكرانية قائم دائماً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)، أدولفو أورسو، أن “هناك دائمًا خطر استخدام الأسلحة الكيماوية التي لجأت إليها روسيا في سياقات أخرى سابقاً”.

وفي مقابلة جرت معه الجمعة ضمن سلسلة لقاءات البث الحي التي يبثها موقع مجموعة (آدنكرونوس) الإعلامية، قال أورسو ردًا على مخاطر استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية في الصراع مع أوكرانيا، إنه “لذلك علينا أن نكون حذرين”، وأن “من الصحيح أن يطلق أولئك الذين يدركون ذلك، أجهزة الإنذار في الوقت المناسب”.

وخلص المسؤول البرلماني معرباً عن “الأمل بأن تستمر المحادثات، لكن في شكل آخر أيضاً، لأنه من خلال الحوار فقط، يمكن الوصول إلى حل دبلوماسي يحمي الحياة، ونتمنى أن يصون حرية أوكرانيا أيضاً”.