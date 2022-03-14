البابا: حرب أوكرانيا أظهرت أن من يحكم مصير الشعوب لم يستوعب مآسي القرن العشرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى البابا فرنسيس أن “العديد من الحروب الإقليمية وعلى وجه الخصوص الحرب الجارية في أوكرانيا تظهر أن من يحكم مصير الشعوب لم يستوعب بعد درسًا من مآسي القرن العشرين”، في إشارة الى الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وقال البابا، لدى استقباله بالفاتيكان صباح الاثنين رواد اعمال في جمعية (روح اجتماعية في قيم الشركات) “إذ تحافظون على الهدف موجّهًا نحو الخير العام، يظهر من الضروري أن تضع السياسة والاقتصاد، وهما في حوار دائم مع بعضهما البعض، نفسيهما بشكل حاسم في خدمة الحياة: الحياة البشرية وحياة الخليقة، بيتنا المشترك وليس في خدمة اللا حياة والموت كما يحدث للأسف أحيانًا”.

هذا وكانت الحرب الروسية على أوكرانيا أيضا محور لقاء البابا بالقصر الرسولي اليوم الاثنين برئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، إدوارد هيغر. ووفق بيان لدار الصحافة التابعة للفاتيكان، “تمت الإشارة خلال المحادثات الودية إلى زيارة البابا فرنسيس الرسوليّة إلى سلوفاكيا في أيلول/سبتمبر الماضي كما وتمَّ التنويه بالعلاقات الثنائية الجيدة وبدور الكنيسة في المجتمع. كما وتم التطرق إلى موضوع الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على المستوى الإقليمي والدولي مع إشارة خاصة إلى الوضع الإنساني واستقبال لاجئي الحرب”.