إيطاليا: المعتقلون بتهمة الإرهاب كانوا يجمعون المال لإمام مؤيد لداعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باري – أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن المواطنين الألبانيين الأربعة، الذين تم اعتقالهم صباح الإثنين بتهمة الإرهاب، قاموا بجمع أموال وتوفيرها كليًا أو جزئيًا، لاستخدامها في أغراض إرهابية.

وذكرت المصادر الأمنية أن المتهمين، “اعتقلوا في عاصمة مقاطعة پوليا ـ باري (جنوب) وفي محافظة تابعة لمقاطعة بييمونتي (شمال)، من قبل عناصر الشرطة في شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Digos) خلال عملية دعيت: الجندي الخفي”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “التهم الموجه للمواطنين الألبانيين الأربعة، تشتمل على توفير الأموال لا سيما لصالح إمام ألباني، قبضت عليه السلطات في نيسان/أبريل 2014 بتهمة ارتكاب جريمة قيادة خلية تجنيد لصالح داعش تنشط في منطقة البلقان وتعمل في المساجد”.

وأشار المصادر الأمنية إلى أن “المواطنين الأربعة يقيمون في إيطاليا منذ سنوات. وتزعم لائحة الاتهام بأنهم ارتكبوا جرائم تمويل أعمال تهدف إلى الإرهاب في مجال الشروع والتحريض على الجريمة المشددة”، مبينةً أن “الإجراءات تستند إلى تحقيق أجرته (Digos) باري، تم إطلاقه في نيسان/أبريل 2020”.

ولفتت المصادر إلى أن الإجراءات “تقوم أيضاً على أساس معلومات وردت من وكالة المعلومات والأمن الداخلي (Aisi) جُمعت بالتنسيق المعلوماتي التشغيلي للمديرية المركزية للشرطة الوقائية ـ الخدمة الخاصة بالإرهاب الخارجي”، والتي “تنبثق منها أدلة خطيرة ضد الألبانيين الأربعة”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول، إن “المحققين يحاولون تحديد المتواطئين الآخرين”، مع المعتقلين، مبينة أن “مبادرة هؤلاء تمثلت على وجه الخصوص في تشجيع جمع التبرعات لصالح الإمام المذكور، داخل المجتمع الإسلامي في باري”.