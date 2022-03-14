إيطاليا تنصح برلمانييها بعدم زيارة أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نصحت وزارة الخارجية برلمانيين ايطاليين بعدم دخول الاراضي الأوكرانية، وذلك بعد الاعلان عن تنظيم جماعة كنسية لرحلة تضامنية يشارك فيها حوالي ثلاثين برلمانيا.

وأشارت رسالة حملت توقيع وزير الخارجية لويجي دي مايو إلى رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب، إلى أنه “بينما نتفهم النوايا الحسنة للمبادرة، قمنا بتذكير المنظمين بالخطر الشديد للوضع في جميع أنحاء أوكرانيا، البلد الذي يعاني من الحرب وننصح بعدم السفر إليه بأي صفة كانت”.

ونوه دي مايو بأنه “في السياق الحالي” فإن وجود برلمانيين على الأراضي الأوكرانية “يمكن استغلاله بسهولة لأغراض حرب أو بث معلومات مضللة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب ثقيلة على مصلحتنا الوطنية. وقد يتسبب أيضًا في إلحاق ضرر جسيم بالمواطنين الايطاليين والأجانب الذين ما زالوا عالقين في البلاد”.