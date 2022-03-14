دي مايو: عقوبات بشكل متزايد لإجبار روسيا على وقف الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بوخارست- أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أن الأوروبيين والحلفاء يعملون “بلا كلل لإجبار روسيا على وقف الحرب من خلال فرض عقوبات بشكل متزايد لا يمكن تحملها”.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية في تصريح للصحفيين، بعد لقاء الاثنين جمعه بنظيره الروماني، بوغدان أوريسكو في بوخارست “على بعد بضع مئات من الكيلومترات من هنا، نشهد كارثة إنسانية مع آلاف القتلى واليوم أكثر من 2.8 مليون لاجئ” فروا من بلدهم.

وأشار إلى أن “الهدف الذي نعمل عليه على المدى القصير وبشكل واقعي هو استهداف وقف إطلاق نار مناطقي محدد للسماح بجهود الإغاثة وإجلاء المدنيين”.