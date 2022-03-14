حزب برلسكوني يطالب بآلية أوروبية موحدة لشراء المواد الخام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- روما- حث برلمانيو حزب (فورتسا إيتاليا) المفوضية الأوروبية على اعتماد آلية أوروبية موحدة للتفاوض على المواد الخام الرئيسية، وذلك من أجل التحكم على مستوى التكتل الموحد في الارتفاع غير المسبوق في أسعارها بالأسواق بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وطالب نص المساءلة المقدم من نواب (فورتسا إيتاليا) بالبرلمان الاوروبي، حمل أيضا توقيع مؤسس الحزب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، المفوضية باتخاذ إجراءات لصالح قطاع النقل البري لأهميته في الحفاظ على العديد من سلاسل التوريد الأوروبية على قيد الحياة. وتساءل النواب فيما كان الجهاز التنفيذي الأوروبي يعتزم تعديل التشريع الحالي بإدخال حد أقصى للضريبة على الوقود على كل دولة عضو.

كما تساءل البرلمانيون عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها المفوضية لتعويض الدول الأعضاء الأكثر تضررا من نقص واردات النفط من روسيا، وهل تنوي اعتماد آلية أوروبية واحدة للتفاوض على المواد الخام الرئيسية من أجل الحصول على سعر موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي.