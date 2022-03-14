وزراء مالية مجموعة اليورو: سياسة مالية مرنة للتكيف مع المتغيرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكد وزراء مالية دول مجموعة العملة الأوروبية الموحدة (يورو غروب) على أهمية أن تظل السياسة المالية الأوروبية “مرنة”، معلنين عن الاستعداد “لتكيّف السياسة المالية مع الظروف المتغيرة، إذا لزم الأمر”.

وشدد الوزراء في بيان صدر في أعقاب اجتماع لهم على أن “متانة أساسيات اقتصاد منطقة اليورو”، إلا أن الحرب في أوكرانيا ساهمت في “زيادة عدم اليقين بشكل كبير”.

وأشار الوزراء إلى أنهم يتوافقون على أهمية البدء في إجراءات الخفض التدريجي للدين العام أنه بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تعاني من ارتفاعه “إذا سمحت الظروف بذلك”، على أن يكون هذا التعديل جزءًا من “استراتيجية موثوقة متوسطة الأجل، تستمر في تشجيع الاستثمارات والإصلاحات اللازمة للانتقال (البيئي والرقمي) المزدوج ولتحسين وضع المالية العامة”.