مصادر إعلام أمريكية: جولة أوروبية محتملة للرئيس جو بايدن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر أمريكية إلى أن البيت الأبيض بدأ في تقييم جولة أوروبية محتملة للرئيس جو بايدن إلى أوروبا، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الامريكية.

ووفقا لـ سي إن إن، فإن قرار الزيارة لم يتخذ بعد.

وزار مسؤولون كبار في إدارة واشنطن أوروبا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، من بينهم نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

كما شهدت العاصمة الإيطالية روما اليوم الاثنين اجتماعا بين مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جيه تشي.