إيطاليا: 129 وفاة جديدة بسبب كورونا وتسجيل 28 ألف و900 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الاثنين (14 آذار/مارس) تسبب الفيروس في وفاة 129 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، وتسجيل 28 ألفا و900 إصابة جديدة،

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 48 ألفا و886 إصابة والوفيات 86 وفاة.

وحسب البيانات، ارتفع عدد الأسرة المشغولة بوحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بسريرين ليبلغ عدد مرضى هذه الوحدات 518، وكذلك حالات الاستشفاء العادية (228 وحدة) إلى 8 آلاف و462.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم أصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 13 مليون 402 ألفا و905، ساهم الوباء في وفاة 156 ألفا و997 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 12 مليون و242 ألفا و669 بزيادة بين أمس واليوم تقدر بـ 25 ألفا و834.