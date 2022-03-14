إدارة واشنطن تناقش مع حلفائها الأوروبيين فرض عقوبات جديدة على روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الامريكية عن اتصال جرى اليوم الاثنين مع مسؤولين من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا من أجل مناقشة فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا والتي دخلت أسبوعها الثالث، وأيضا للتنسيق في مجال المساعدات الإنسانية للشعب الاوكراني

ووفق بيان صدر في واشنطن، تحدثت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان إلى الأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي فرانسوا ديلاتر، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني أندرياس ميكايليس، سكرتير عام وزارة الخارجية الايطالية إيتوري سيكوي ووزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي.

وناقش المشاركون “المزيد من الإجراءات لمحاسبة روسيا على الحرب التي اختارتها موسكو، بما في ذلك فرض كلفة اقتصادية إضافية”.

كما استعرض الاجتماع الافتراضي سبل “تقديم مساعدات أمنية وإنسانية إضافية منسقة لأوكرانيا”، كما جدد المجتمعون “دعمهم المستمر لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتصميمهم على الوقوف إلى جانب أوكرانيا”، حسب البيان