وزير الخارجية الاوكراني يستقبل نظيره الليتواني في أول زيارة من نوعها منذ بدء الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا أنه استقبل نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس وهي الزيارة الاولى من نوعها لمسؤول اجنبي رفيع المستوى منذ بداية الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

وكتب كولبيا في تغريدة على منصة (تويتر)، تضمنت صورته إلى جانب ضيفه “أرحب بصديقي الليتواني لاندسبيرغيس. أول وزير خارجية يزور أوكرانيا منذ بداية الغزو. دعم ليتوانيا صارم – على المستوى الثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”.

وأضاف “نحن نعمل على تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. يجب تقديم روسيا إلى العدالة على جرائمها”.

هذا وقد أعلن رؤساء حكومات بولندا والتشيك وسلوفينيا التوجه إلى كييف اليوم الثلاثاء، في زيارة تضامن مع أوكرانيا ضد الهجوم العسكري الروسي.