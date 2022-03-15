بطريرك الكلدان في دمشق للمشاركة بمؤتمر حول دعم الشعب السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ أعلنت البطريركية الكلدانية أن غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو وصل مساء يوم أمس الاثنين، برفقة معاونه سيادة المطران باسيليوس يلدو الى مطار دمشق الدولي. وقالت هيئة اعلام البطريركية على موقعها الرسمي (مار أديّ)، إنه “كان في استقبال البطريرك ومعاونه، سيادة المطران انطوان اودو والاباء الكهنة الكلدان في سورية”، حيث “سيشارك غبطته في مؤتمر للجمعيات الخيرية الكاثوليكية (رواكو) لدعم الشعب السوري بحضور شخصيات من اوروبا والشرق الأوسط”.

وخلص اعلام البطريركية إلى القول إن “غبطة البطريرك سيقوم بعد انتهاء أعمال المؤتمر بزيارة راعوية الى ابناء الكنيسة الكلدانية في سورية”.