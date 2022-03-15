إيطاليا: دراغي يبحث ووزير الصحة خارطة طريق إعادة فتح الأنشطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بحث ووزير الصحة روبرتو سبيرانتسا، خارطة طريق عملية إعادة فتح الأنشطة في البلاد.

وقالت مصادر الحكومة إن اللقاء الذي جرى صباح الثلاثاء بمقر الحكومة، قصر (كيجي)، “ضم إلى جانب دراغي والوزير سبيرانتسا، رئيس المجلس الأعلى للصحة فرانكو لوكاتيللي ورئيس المعهد العالي للصحة سيلفيو بروزافيرّو”.

وحسب ما علم من المصادر، أنه “تم خلال الاجتماع الوقوف عند الوضع، من وجهة نظر مجلس الوزراء الداعية إلى إطلاق خارطة الطريق الخاصة بإعادة فتح الأنشطة، والمتوقع صدورها هذا الأسبوع”.