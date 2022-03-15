زيلينسكي: علينا الاعتراف بأننا لن ندخل إلى الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف ـ قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن “من الواضح أن بلادنا ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ونحن نتفهم هذا. لقد سمعنا لسنوات عن أبواب مفتوحة مزعومة، لكننا سمعنا أنه لا يمكننا الدخول. هذا صحيح، وعلينا أن نعترف بذلك”.

وفي اتصال بالفيديو مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وقادة الدول الأخرى في قوة الاستكشاف المشتركة للمملكة المتحدة (Jef)، وهي قوة تدخل عسكري بقيادة المملكة المتحدة، أضاف زيلينسكي، “أنا سعيد لأن الباب مفتوح. لقد بدأ أبناء شعبنا بفهم ذلك والاعتماد على أنفسهم وعلى شركائنا لمساعدتنا”.

وأضاف رئيس أوكرانيا، أن “بعض دول الناتو خائفة وتقول إنها لا تستطيع الإجابة لأن هذا سيؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة. لكن ماذا سيقولون عندما يتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوروبا ويهاجم دولًا أخرى؟ أعتقد أنهم سيقولون الشيء نفس الذي سيقولونه لأوكرانيا”.

وصرح زيلينسكي لاحقًا في مقطع فيديو على منصة (تيليغرام)، بأنه “لم تكن المادة 5 من مبادئ حلف الأطلسي ضعيفة أبدًا كما هي عليه اليوم، لكن هذه وجهة نظرنا فقط”. وتابع “بعض دول الناتو تخشى الدفاع عما اتحدت من أجله: الحرية، الديمقراطية، الإنسانية والعدالة”.

واسترسل: “يجب أن نسعى للحصول على ضمانات وتأمينات صالحة لنا ولسمائنا ولا نستسلم. نحتاج إلى طائرات وسأستمر بالحديث عنها، فنحن بحاجة إلى ضمانات أمنية طويلة الأمد، بل ضمانات ملموسة، يتم وضعها قانونيًا لمنع وقوع ما يحدث، كما هي الحال مع ميثاق بودابست”.