إيطاليا: 85288 إصابة بكوفيد و180 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “هناك 85,288 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد اليوم”، الثلاثاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضا تسجيل 180 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 157,177 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم في غضون 24 ساعة، إجراء 587,015 تحليل كشف عن العدوى، بما فيها من المسحات الجزيئية والمستضدية”، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 14.5٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “عدد نزلاء أقسام العناية المركزة قد انخفض بفارق 16 حالة”، بينما “ارتفع عدد الخاضعين للاستشفاء بمجموع 5 حالات”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “هناك ما مجموعه 502 مريضا في أقسام العناية المركزة حالياً”، فضلا عن “8473 مريضا في المستشفى لظهور الأعراض عليهم”.