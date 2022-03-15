عمدة كييف يدعو البابا لزيارة أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو البابا فرنسيس لزيارة العاصمة الأوكرانية، وأنه “إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فيمكن عقد لقاء بالفيديو مع (رئيس الجمهورية فولوديمير) زيلينسكي”.

ويعود تاريخ الرسالة التي نشرها الإعلام الفاتيكاني الثلاثاء، إلى 8 آذار/مارس، والتي نصت على: “باسم رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، نود دعوة قداسة البابا فرنسيس لزيارة العاصمة”، وأردف “نعتقد أن الحضور الشخصي للزعماء الدينيين العالميين في كييف هو المفتاح لإنقاذ الأرواح وتمهيد الطريق للسلام في مدينتنا وفي البلاد وخارجها”.

وجاء في الرسالة التي تحمل توقيع كليتشكو: “إننا مستعدون لتقديم مساعدتنا في أي شيء قد يحتاج إليه قداستكم”، وأنه “إذا لم تكن الرحلة إلى كييف ممكنة، فنحن نطلب عقد لقاء فيديوي مشترك، ليتم تسجيله أو بثه على الهواء مباشرة”.

وأكدت الرسالة، أنه “ستُبذل كل الجهود لإشراك الرئيس زيلينسكي في هذه الدعوة”. واختتمت بالقول: “نلجأ إليكم كقائد روحي، لإظهار تعاطفكم، وأن تكون مع الشعب الأوكراني من خلال بث الدعوة إلى السلام معًا”.