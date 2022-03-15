استبيان: 56٪ من الأوكرانيين يؤمنون بأن هدف موسكو الحقيقي القضاء عليهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهر استطلاع للرأي أن معظم المواطنين الأوكرانيين (56٪) يعتقدون بأن الهدف الرئيسي للغزو الروسي هو التدمير الكامل للشعب الأوكراني.

ووفقًا لنتائج استبيان أجرته مجموعة “استطلاع الرأي” المعنية بالتصنيف، يومي 12 و13 آذار/مارس الجاري، فإن “هذا الرأي يسود في جميع أنحاء أوكرانيا، من الجنوب (51٪) إلى الغرب (65٪)”، بينما “هناك 49٪ مقتنعون بأن الهدف من الهجوم هو احتلال أوكرانيا وضمها إلى الاتحاد الروسي”.

وكشف الاستطلاع أن “نسبة 17٪ فقط من الفئة المستطلع رأيها تعتقد بأن روسيا تنوي تغيير المسار السياسي لأوكرانيا فقط”، بينما “يؤمن 15٪ بأن الهجوم كان يهدف إلى منع انتشار قواعد الناتو”، وبالنسبة لـ”10٪ أن السبب هو تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية”، في حين “يعقد 5٪ أن الناتو هو من تسبب بالحرب”، وأن “أولئك الذين يعتقدون أن الغزو الروسي كان يهدف إلى حماية السكان الناطقين بالروسية هم 2٪ فقط”.

أما بالنسبة لطريقة إنهاء الحرب، فإن “الأغلبية (64٪) ترى أن ذلك ممكن من خلال المفاوضات مع دول أخرى، فيما يعتقد 31٪ من المشاركين بضرورة التخلي عن المفاوضات والقتال حتى تحرير جميع الأراضي”. واختتمت بالقول إن “1٪ من الفئة فقط يؤيدون قبول معظم شروط الاتحاد الروسي”.