سيناتور إيطالي: خطوة إلى الأمام على طريق محاربة التطرف الجهادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد سيناتور إيطالي القيام بخطوة إلى الأمام على طريق محاربة التطرف الجهادي، في إطار اللجنة الأمنية المعنية بهذا الأمر في البرلمان.

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)، أدولفو أورسو متحدثًا أمام مجلس الشيوخ أثناء مناقشة التقرير السنوي الذي وافقت عليه اللجنة، الثلاثاء، أنه “تم قبول توجيهات أخرى للجنة وقد أخذناها بنظر الاعتبار في هذا التقرير”.

وتابع أورسو: “على سبيل المثال، تمديد القوة الذهبية للقطاع المالي والمصرفي والأصول الإستراتيجية الأخرى، بما في ذلك القطاع الصحي، أو القانون الجنائي الذي يعاقب على مصادرة الموارد المستخدمة لأغراض إرهابية، وهو مؤشر ورد في تقريرنا حول كيفية مكافحة التطرف الإسلامي والأشكال الجديدة للإرهاب الجهادي”.

وخلص عضو مجلس الشيوخ الى القول، إن هذا الأمر، “أقرته لجنة الشؤون الدستورية في مجلس النواب مؤخرا، وبالتالي، فقد قطعنا خطوة أخرى إلى الأمام”.