منظمة إنسانية: فقدان أثر قاربي هجرة يحملان 84 شخصاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت منظمة إنسانية، عن فقدان أثر قاربي هجرة يحملان على متنهما 84 شخصاً، في منطقة وسط البحر المتوسط.

وقال مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، في تغريدة على مدونة (تويتر)، إنه “في الأيام الثمانية الماضية، تم تنبيهنا من ناحية انطلاق زورقين من السواحل التونسية، يحمل أحدهما 60 شخصاً والآخر 24”.

وأشار المشروع الإنساني إلى أن “السلطات المعنية ترفض الإدلاء بمعلومات عن القاربين. ونخشى أن يكونان قد غرقا”، مبيناً أنه “لا نزال نطلب من السلطات إطلاق عملية إنقاذ ملموسة!”.

يُذكر أن (Alarm Phone)، تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا. وهو يكرس خط هاتف مباشر منظم ذاتياً، للاجئين الذين يواجهون صعوبات في مياه البحر المتوسط، على متن القوارب المنكوبة، ليوفر لهم فرصة ثانية.