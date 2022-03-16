وزير الدفاع الإيطالي: بوتين أخطأ الحسابات وعليه السعي لحل سلمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعرب وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني عن الاقتناع بأن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، قد “أخطأ في إجراء حساباته”، وأن “عليه الآن أن يسعى إلى حل سلمي”.

وقال الوزير غويريني، في تصريحات من بروكسل على هامش الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي، إن بوتين “أراد تدخلاً أقل من جانب حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بينما رأى عكس ذلك”، كما أنه “كان يراهن على انقسام الاتحاد الأوروبي، لكنه وجده أقوى وأكثر تماسكًا”، لذا “يجب أن يبدي المسؤولية وأن يبدأ المناقشات لإيجاد حل سلمي”، للصراع.

وذكر الوزير، أن “حلف شمال الأطلسي يعرب عن إدانته الشديدة للعدوان الروسي على أوكرانيا، غير المبرر، والذي يعرض سكان هذا البلد لمعاناة لا توصف”، كما أكد “الرغبة بمواصلة دعم القوات المسلحة الأوكرانية في المقاومة البطولية التي تبديها، من خلال إرسال المواد والأسلحة، كما فعلنا حتى الآن”، بل “وكذلك بالأدوات التي توفرها العقوبات التي نقوم بفرضها، والتي تضع بوتين في مأزق”.

وخلص وزير الدفاع الى القول، إن “من الضروري العمل معًا أيضًا لإيجاد محفل ما وطريقة دبلوماسية لمواجهة هذه الأزمة”.