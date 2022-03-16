دي مايو: لا نريد حربا على الاطلاق ونعارض حظر الطيران فوق أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الاربعاء أن جيش بلاده “مؤهل مثل كل الجيوش الأخرى”، وقال “لكننا لا نريد حربا على الإطلاق”، وذلك تعليقا على تعميم صادر عن هيئة الأركان العامة لوضع القوات المسلحة في “حالة تأهب” على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعاد دي مايو التأكيد في تصريح للقناة السابعة الخاصة (La7) أن “إيطاليا تعارض (فرض) منطقة حظر الطيران فوق أوكرانيا” من جانب حلف شمال الاطلسي، لأن من شأن ذلك “إشراك طائراتنا المقاتلة في أوكرانيا” وإذا استهدفت يعني اندلاع “الحرب العالمية الثالثة”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على ضرورة العمل “على حل دبلوماسي”، وجدد قائلا “لا يمكن انخراط جنودنا في أنشطة على الأرض بأوكرانيا، لكن يمكننا دعم الشعب الأوكراني والرئيس زيلينسكي”. وأردف “لقد فعلنا ذلك ماليًا وعسكريًا لأن هذا الشعب له الحق في الدفاع عن نفسه والذي لا يدافع عن أوكرانيا فحسب، بل عن قيم ديمقراطياتنا”.