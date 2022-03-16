دي مايو: حرب بوتين تضر باقتصاد روسيا أيضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين “غزا أوكرانيا عمدا وألقى القنابل على المباني المدنية، المستشفيات والمدارس، ومن الواضح أن هذا لا يدمر أوكرانيا فحسب، بل أن بوتين يدمر اقتصاده بشكل كبير”.

وأضاف الوزير دي مايو، متحدثًا في تصريحات متلفزة، الأربعاء، أنه “كانت هناك توقعات أخرى بالأمس تقول أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيخسر 15٪ هذا العام، بسبب العقوبات التي فرضناها على بوتين واقتصاده، كرد فعل على هذا الغزو غير المقبول إطلاقا، ودفعه إلى طاولة المفاوضات”.

وتابع وزير الخارجية: “بوتين أجرى حسابات أخرى حول جميع شركائه المحتملين، لكنه في الوقت الحالي عاجز عن التقدم ميدانيا كما كان يريد، وفي الوقت نفسه، لا يحظى بالدعم الذي كان يتوقعه”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إنه “بالإضافة إلى أن بورصة موسكو مغلقة منذ أسبوعين، فإن العقوبات تسببت بانهيار النمو الاقتصادي للبلاد وفي قيمة الروبل”، وهذا “يحدث دون أن يكون (بوتين) قد توقعه”.