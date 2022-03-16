المفوضية تعلن ربط شبكات أوكرانيا ومولدوفا الكهربائية بشبكة الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية ربط شبكات الكهرباء في أوكرانيا ومولدوفا بشبكة الاتحاد الأوروبي

وقالت مفوّضة شؤون الطاقة لدى الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون “تمت مزامنة شبكات الكهرباء في أوكرانيا ومولدوفا بنجاح مع الشبكة الأوروبية القارية. سيساعد ذلك أوكرانيا على الحفاظ على استقرار نظام الكهرباء، ودفء المنازل وإضاءة الأنوار خلال هذه الأوقات المظلمة”، حسبما جاء في بيان الأربعاء.

وأضافت سيمسون “إنها أيضًا علامة فارقة تاريخية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا – وفي هذا المجال أصبحت أوكرانيا الآن جزءًا من أوروبا”، كما “أظهر هذا المشروع تعاونًا وتصميمًا غير عاديين من جميع المعنيين. أود أن أشكر الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة النقل للكهرباء (ENTSO E) للقيام بعمل يتطلب عاما في غضون أسبوعين”.

وأكد البيان على أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا في قطاع الطاقة، من خلال ضمان التدفق العكسي للغاز إلى البلاد وتوصيل إمدادات الطاقة التي تشتد الحاجة إليها. كما نتطلع إلى الوقت الذي يمكننا فيه مواصلة تعاوننا الممتاز في التحول الأخضر وإصلاحات السوق”.