إيطاليا: معدل التضخم يبلغ 5.7%، الأعلى منذ عام 1995

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) صدرت اليوم الأربعاء ارتفاعا قياسيا في نسبة التضخم في شهر شباط/فبراير الماضي بلغت 5.7% وهي النسبة الأعلى المسجلة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1995.

وحسب (استات)، فإن التضخم ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر الأول من العام الحالي.

ويعود التسارع في معدل التضخم بصفة أساسية إلى أسعار سلع الطاقة (التي نمت من + 38.6% في كانون الثاني/يناير إلى + 45.9% في الشهر الماضي) ، ولا سيما المكونات غير المقننة (من + 22.9% إلى + 31.3%) ، وإلى حد أقل أسعار السلع الغذائية، سواء المصنعة (من + 2.2% إلى + 3.1%) وغير المصنعة (من + 5.3% إلى + 6.9%)