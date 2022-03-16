دي مايو يعلن التحضير لمهام خارجية أخرى بمجال “دبلوماسية الطاقة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو عن مهام خارجية مقبلة في مجال “دبلوماسية الطاقة” يجري التحضير لها، وذلك من “أجل تقليل اعتماد ايطاليا على روسيا في أسرع وقت ممكن”.

وأشار دي مايو، في إحاطة الاربعاء أمام مجلس النواب بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى زياراته مؤخرا إلى الجزائر وقطر، ويومي السبت والأحد الماضيين إلى الكونغو برازافيل وأنغولا، وقال “لقد أكدت كل هذه البلدان عزمها على زيادة شراكاتنا في مجال الطاقة. أشكر الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) كلاوديو ديسكالزي الذي رافقني في هذه المهام ووضع حلولا عملية وفورية”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأنه “في هذه اللحظات الدراماتيكية، تُظهر دبلوماسية الطاقة أيضًا كل مركزيتها”، ملفتا إلى أن” عدوان موسكو على أوكرانيا قد ذكّر الجميع بالهشاشة الناجمة عن اعتمادنا المفرط على الغاز الروسي “.

وقال “لقد تحركنا على عدة جبهات لتنويع مصادرنا، ومنع المزيد من التوترات في أسواق الطاقة العالمية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وليس فقط”، مؤكدا “الالتزام باستمرار بزيادة إمدادات الغاز عبر القنوات الموجودة وحيث يتوفر فائض”.