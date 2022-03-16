بوريل: على المجتمع الدولي مواصلة البحث عن حل سياسي دائم وشامل في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل على أنه “يتعين على المجتمع الدولي مواصلة البحث عن حل سياسي دائم وشامل في سورية”، مؤكدا أن التكتل الأوروبي الموحد “يبقى ملتزماً بالكامل بهذا الهدف”.

وقال بوريل، في مذكرة صدرت في بروكسل اليوم الأربعاء “صادف يوم أمس مرور 11 عامًا على بداية الصراع الدموي المأساوي في سورية. لسوء الحظ، لا يزال الصراع مستمراً حتى اليوم، والاحتياجات الإنسانية في أعلى مستوياتها حيث هناك 14.6 مليون سوري بحاجة إلى المساعدة داخل وخارج البلاد. يشكل اللاجئون السوريون أكبر أزمة نزوح في العالم مع 5.7 لاجئ مسجل و 6.9 مليون آخرين نازحين داخل سورية”.

وأضاف بوريل “لا يستطيع الاتحاد الأوروبي ولن يتجاهل ذلك لأن مستقبل سورية وشعبها رهينة لهذا الصراع. هذا هو السبب في أن الاتحاد الأوروبي سيشارك مع الأمم المتحدة في رئاسة مؤتمر بروكسل السادس بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة في 10 أيار/مايو، بمشاركة الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني السوري”. وأردف ” كما في السنوات السابقة ، سيسمح المؤتمر للمجتمع الدولي بتجديد التزامه السياسي تجاه الشعب السوري ، وسيوفر فرصة لتقديم تعهدات مالية جديدة وسيوفر أيضًا للسوريين أنفسهم منبرًا للتعبير عن آرائهم”.

وأشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لا يزالون أكبر مزود للمساعدات الدولية ويقدم المساعدة الإنسانية داخل سورية وفي دول الجوار”، حيث “تعهد العام الماضي الاتحاد الأوروبي ككل بتقديم 3.7 مليار يورو إجمالاً لعام 2021 وما بعده. ومنذ عام 2011 حشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر من 25 مليار يورو للصراع في سورية”.