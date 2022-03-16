دي مايو: الهجوم الروسي مستمر بلا هوادة وبدون احترام للقانون الإنساني الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في احاطة برلمانية الأربعاء عن الوضع في أوكرانيا، إن “الهجوم الروسي مستمر بلا هوادة وبدون أي احترام لقواعد القانون الإنساني الدولي”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “تحاصر القوات الروسية مدنًا مثل خاركيف وماريوبول وخيرسون وأوديسا وسومي، على ثلاث جهات من حدود أوكرانيا. وهي عملية متحدة المركز تتجه صوب العاصمة كييف، التي تبدو ظروفها الآن يائسة”.

وأشار إلى أن “التفجيرات اتسعت رقعتها الآن إلى مدن غرب أوكرانيا: في لفيف، حيث تعمل سفارتنا، وفي إيفانو فرانكيفسك”، وهي “مناطق على بعد بضع كيلومترات من الحدود البولندية، أي من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”.

وجدد دي مايو القول بأنها “أسوأ كارثة منذ الحرب العالمية الثانية”، مشيرا بهذا الصدد إلى أن “الأمم المتحدة تلقت تقارير موثوقة حول استخدام ذخائر عنقودية من قبل القوات الروسية، حتى في المناطق المأهولة بالسكان. ونحن ندين بشدة استخدام هذه الذخائر الأسلحة البغيضة المحظورة دوليًا: فهي تطال أيضًا السكان المدنيين بشكل عشوائي “.