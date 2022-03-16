إيطاليا: 137 وفاة جديدة جراء كوفيد وتسجيل أكثر من 72 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19 صدرت مساء الاربعاء (16 آذار/مارس) تسبب الفيروس في وفاة 137 شخصا وتسجيل 72 ألفا و568 إصابة جديدة، خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

الاصابات المعلنة من وزارة الصحة أمس كانت 85 ألفا و288 إصابة والوفيات 180 وفاة.

وحسب البيانات، تراجع عدد الأسرة المشغولة بوحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بمقدار 25 سريرا، ليبلغ عدد مرضى هذه الوحدات 477، وكذلك حالات الاستشفاء العادية (بواقع 63 وحدة) لتصل إلى 8 آلاف و410.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم أصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الازمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 13 مليون 563 ألفا و466، ساهم الوباء في وفاة 157 ألفا و314 منهم.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 12 مليون و351 ألفا و985 بزيادة بين أمس واليوم تقدر بـ 55 ألفا و967.