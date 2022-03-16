إيطاليا: جدل بعد إعادة زعيم الحزب الديمقراطي نشر تغريدة لرئيس الوزراء الإسباني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أنتقد قيادي في حزب الرابطة الإيطالي الامين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا لإعادة نشره تغريدة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تساءل فيها عن مصير الاتحاد الأوروبي هذه الأيام إذا كانت تحكم بعض دوله أحزاب يمينية “متهمة” بالقرب من رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين.

نص التغريدة يقول: “مع ما يحدث، مع الغزو الروسي، كيف سيكون حال الاتحاد الاوروبي اليوم لو كان ماتيو سالفيني (حزب الرابطة الإيطالي) ومارين لوبان (حزب التجمع الوطني الفرنسي) وسانتياغو أباسكال (حزب فوكس الاسباني) على رأس الحكومات في إيطاليا وفرنسا واسبانيا”.

القيادي في حزب الرابطة، ماسيميليانو فيدريغا اتهم ليتّا بـ”استغلال المأساة الإنسانية المستمرة” في أوكرانيا في “شيطنة الخصوم” السياسيين.

رئيس نواب حزب الرابطة في البرلمان الأوروبي، ستيفانو كاندياني وصف “هجوم سانشيز المعيب، الذي وقّع عليه ليتّا، دليل على صغر بعض اليسار الأوروبي”، في الوقت الذي “ينشط في سالفيني شخصيًا مع البلديات التي يحكمها حزب الرابطة للترحيب بالأوكرانيين الفارين من الحرب الحقيقية، مما يُظهر تضامنًا كبيرًا وقربًا من الشعب الأوكراني”. وأردف “سالفيني على حق، في حين أن سانشيز ورفاقه مخطئون تماما في إثارة الخلافات الآن التي لا جدوى منها، ناهيك عن المساهمة في حل مشكلة الحرب في أوكرانيا، سبب معاناة الكثيرين”.