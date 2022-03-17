دي مايو لنظيره الاوكراني: إدانة للعدوان الروسي وحاجة لحل دبلوماسي بالتوافق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، خلال المحادثة الهاتفية التي جرت في وقت سابق اليوم الخميس مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا “إدانة إيطاليا الحازمة للعدوان الروسي غير المبرر وغير المقبول ضد أوكرانيا والهجمات الوحشية على المدنيين في الساعات الأخيرة”.

وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية في مذكرة بأن دي مايو “أكد وحدة المجتمع الأورو-أطلسي في فرض عقوبات ثقيلة للغاية على الحكومة الروسية لدفعها إلى وقف فوري للأعمال العدائية”، وفي ذات الوقت، نوه بـ”الحاجة إلى مواصلة كل جهد من أجل حل دبلوماسي متوافق عليه ومستدام، يحافظ على السيادة الكاملة لأوكرانيا على المسرح الدولي”.

وكرر دي مايو لنظيره الأوكراني أن “إيطاليا ستستمر في دعمها غير المنقوص وعلى قناعة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في المواجهة الجارية”، كما “أكد مجددًا تضامنه العميق وقربه من الشعب الأوكراني والتزامه بمساعدة كييف والدول المجاورة في التعامل مع أخطر كارثة إنسانية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم”، مشيرا إلى أنه “التزام تمضي إيطاليا فيه قدما بمساعدة مالية للحكومة الأوكرانية لدعم الميزانية بمبلغ 110 مليون يورو”.